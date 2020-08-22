Валерия в купальнике уснула на гальке и восхитила супруга

Источник материала: ОНТ

Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram опубликовал фото Валерии с семейного отдыха – он выразил восхищение фигурой супруги.

На снимке видно, как Валерия лежит, расслабившись, на галечном пляже. Пригожин подписал фото так: «Спящая красавица. Пока уснула, решил воспользоваться моментом. Моя девочка в отличной форме».

Подписчиков восхитило опубликованное фото. «Восьмиклассница-а-а», «Шикарная женщина!», «Очень красивая фигура!», «Как девчонка!», – писали поклонники в комментариях.

Известно, что 52-летняя Валерия строго придерживается системы дробного питания, не ест фастфуд, мучное и сладкое, не пьет кофе и алкоголь.

Фото: Instagram @valeriya

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