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Валерия в купальнике уснула на гальке и восхитила супруга
Источник материала: ОНТ
Иосиф Пригожин
На снимке видно, как Валерия лежит, расслабившись, на галечном пляже. Пригожин подписал фото так: «Спящая красавица. Пока уснула, решил воспользоваться моментом. Моя девочка в отличной форме».
Подписчиков восхитило опубликованное фото. «Восьмиклассница-а-а», «Шикарная женщина!», «Очень красивая фигура!», «Как девчонка!», – писали поклонники в комментариях.
Известно, что 52-летняя Валерия строго придерживается системы дробного питания, не ест фастфуд, мучное и сладкое, не пьет кофе и алкоголь.
Фото:
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Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram опубликовал фото Валерии с семейного отдыха – он выразил восхищение фигурой супруги. На снимке видно, как Валерия лежит,...
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