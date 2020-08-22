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Александр Лукашенко: «Мне пришлось принимать впервые за четверть века самое серьёзное решение»

22.08.2020 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В центре внимания Президента – вопросы национальной безопасности. 22 августа Александр Лукашенко посетил военный полигон под Гродно, где Главнокомандующий обсудил складывающуюся обстановку внутри и у границ нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно

От показательных выступлений к разговору о серьезном. Совещание с руководителями силового блока. С сожалением, но Президент скажет: вместо того, чтобы заниматься наращиванием экспорта, увеличением количества торговых партнеров, многим нашим отраслям закрытие границ сыграло на руку. Тратить силы приходится на стабилизацию обстановки в стране.  

Александр Лукашенко: «Мне пришлось принимать впервые за четверть века самое серьёзное решение»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Что меня больше всего беспокоит: к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы. Вы в курсе дела. Мне пришлось принимать впервые за четверть века самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил (не все, а основные) в полную боевую готовность и перебрасывая на западное направление.  

Я хотел бы, прежде чем принимать решение по внутриполитической ситуации в Гродно, услышать ваши доклады: какова здесь обстановка, прогноз развития и что необходимо для того, чтобы стабилизировать ситуацию.  

Если нарушают госграницу, реагируем без предупреждения. О чём говорил Президент с министром обороны на полигоне под Гродно

Александр Лукашенко: «Мне пришлось принимать впервые за четверть века самое серьёзное решение»

Александр Лукашенко: «Мне пришлось принимать впервые за четверть века самое серьёзное решение»

И хочется продолжить мысль истории про крест на Беларуси. Ставить его пытаются сегодня все те, кто «за» явно несветлое будущее страны. Новый Президент? Где в это время особо жаждущие экс-кандидаты в лидеры, их помощники? На площадях призывают к переменам? Уехали из страны? Почему сегодня, как белорусы, они не пытаются защитить свое государство от внешних угроз?  

Понятно, что белорусам всегда и особенно сейчас нужен сильный лидер, стране – сильная власть, а армии – крепкая рука. И это важно не упустить. Хотелось бы, чтоб элементарное понимали не многие, а все.  

Александр Лукашенко: «Мне пришлось принимать впервые за четверть века самое серьёзное решение»

Александр Лукашенко: «Мне пришлось принимать впервые за четверть века самое серьёзное решение»

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В центре внимания Президента – вопросы национальной безопасности. 22 августа Александр Лукашенко посетил военный полигон под Гродно, где...
 
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