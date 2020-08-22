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ДТП в Березовском районе: водитель легковушки погибла при столкновении с грузовиком
Источник материала: ОНТ
Легковой автомобиль и МАЗ столкнулись в Березовском районе,
21 августа днем 39-летняя женщина-водитель «Ситроен Эвансион» на 101-м км автодороги М1 столкнулась с автомобилем МАЗ, который под управлением 56-летнего мужчины ехал в попутном направлении. Женщина погибла.
Причины и условия совершения ДТП устанавливаются.
Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
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Легковой автомобиль и МАЗ столкнулись в Березовском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома. 21 августа днем 39-летняя женщина-водитель «Ситроен...
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