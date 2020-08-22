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Вместе за спокойствие: в Беларуси проходят митинги за мир
22.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходят митинги в поддержку спокойствия и безопасности как в крупных, так и в небольших городах, передает «МИР 24».
Так, в Сенно горожане собрались в центральном парке. Люди разных профессий: медики, учителя, спортсмены. Многие на акцию пришли с детьми. Главный посыл – сохранить мир. У многих в руках белорусские флаги.
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Сенно горожане собрались в центральном парке. Многие на акцию пришли с детьми. Главный посыл – сохранить мир.
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