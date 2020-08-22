Вместе за спокойствие: в Беларуси проходят митинги за мир

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходят митинги в поддержку спокойствия и безопасности как в крупных, так и в небольших городах, передает «МИР 24».

Так, в Сенно горожане собрались в центральном парке. Люди разных профессий: медики, учителя, спортсмены. Многие на акцию пришли с детьми. Главный посыл – сохранить мир. У многих в руках белорусские флаги.



«За нашу Беларусь, посмотрите какая у нас замечательная страна. Не верьте интернету, имейте свою позицию. Мы вместе, мы за Беларусь»; «За синеокую под мирным небом, за независимую, за сильную, за крепкую, миролюбивую Беларусь, чтобы все жили в мире и согласии. Мы за такую Беларусь»; «Мы хотим, чтобы наша страна жила в мире и спокойствии, чтобы у нас все оставалось стабильно, как и было. Для нашей молодежи созданы все условия для того, чтобы мы могли поступать в любой вуз страны, хорошо учиться», – поделились участники акции. Также в городах страны сейчас устраивают автопробеги с национальными флагами в поддержку действующей власти.



Мирную акцию в Гродно посетил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что сейчас главная задача местых властей – стабилизировать ситуацию в стране.