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Шантарович о Девятовском: под состоянием какого-то аффекта, может быть, было сделано его заявление
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главный тренер национальной сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович прокомментировал недавнее заявление Вадима Девятовского. Его председатель Белорусской федерации легкой атлетики опубликовал в социальной сети Facebook, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Шантарович, главный тренер национальной сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Но я считаю, что с Девятовским произошла какая-то проблема. Завтра-послезавтра, может быть, он и сказать совсем уже другое. Я считаю, под состоянием какого-то аффекта, может быть, было сделано его заявление. Не может человек ровно после выступления Президента говорить одно, поддерживая его. Значит, что-то у человека случилось – это мое понимание. Но если он на самом деле в битве с собой, со своими взглядами, пониманиями, созрел на это понимание, значит, это его выбор.
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Новости Беларуси. Главный тренер национальной сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович прокомментировал недавнее заявление Вадима...
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