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В открытом доступе появилось письмо украинских шахтеров, которые опровергли слова депутата Рады

22.08.2020 22:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В открытом доступе появилось письмо украинских шахтеров, которые опровергли слова депутата Рады

Горняки против депутата Волынца. Сегодня в открытом доступе появилось письмо украинских шахтеров, которые опровергли слова депутата Рады. 

Народный избранник поспешил заявить, что украинцы никогда не будут работать вместо бастующих сотрудников «Беларуськалия». Рабочие ответили: выбирая между сбором клубники в Польше и добычей калийных удобрений в Беларуси они, естественно, выберут второй вариант, как бы их ни пытались остановить. И сами задали вопрос депутату – почему он берёт на себя смелость говорить от многотысячной армии украинских горняков? Шахтёры спрашивают, а где был Михаил Волынец, когда украинское правительство решило закрыть собственные шахты уже в будущем году. И где же его принципиальная позиция в вопросе о предстоящем увольнении 90 тысяч украинских шахтёров? Волынец разбрасывается словами от имени сотрудников отрасли, не думая о семьях шахтеров и о том, где они могут заработать на хлеб, говорится в открытом письме горняков соседней страны.

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Горняки против депутата Волынца. Сегодня в открытом доступе появилось письмо украинских шахтеров, которые опровергли слова депутата Рады.  Народный избранник...
 
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