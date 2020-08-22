|
Замитинговался: Гомельский военком ворвался с рупором в лес и призвал детей-инвалидов на митинг
Источник материала: Партизан
22 августа волонтеры проводили благотворительный пикник для детей-инвалидов. Пикник проходил в лесу на берегу реки Сож, неподалеку от поселка Чёнки, пишет
«Вдруг наш тихий спокойный отдых нарушил гомельский военком Андрей Кривоносов. Он ворвался к нам на пикник и начал громко призывать на митинг. Чтобы все сейчас срочно собирались и шли на митинг в поселок Чёнки», — рассказал один из волонтеров.
По его словам, военком с рупором подходил и к другим кампаниям, которые отдыхали под Чёнками.
Андрей Кривоносов стал известен в последнее время из-за своего участия в митингах «За «Батьку». Он «защищал» «Гомсельмаш» от забастовки, а также пытался сорвать выступление Марии Колесниковой в Жлобине.
Кстати, сегодня сайт
Реакция людей не заставила себя долго ждать. «Мне стыдно, что я в армии отслужил», — слышно за кадром.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 августа волонтеры проводили благотворительный пикник для детей-инвалидов. Пикник проходил в лесу на берегу реки Сож, неподалеку от поселка Чёнки, пишет Радио...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)