Замитинговался: Гомельский военком ворвался с рупором в лес и призвал детей-инвалидов на митинг

«Вдруг наш тихий спокойный отдых нарушил гомельский военком Андрей Кривоносов. Он ворвался к нам на пикник и начал громко призывать на митинг. Чтобы все сейчас срочно собирались и шли на митинг в поселок Чёнки», — рассказал один из волонтеров.





По его словам, военком с рупором подходил и к другим кампаниям, которые отдыхали под Чёнками.





Андрей Кривоносов стал известен в последнее время из-за своего участия в митингах «За «Батьку». Он «защищал» «Гомсельмаш» от забастовки, а также пытался сорвать выступление Марии Колесниковой в Жлобине.