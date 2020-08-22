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Замитинговался: Гомельский военком ворвался с рупором в лес и призвал детей-инвалидов на митинг

23.08.2020 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

22 августа волонтеры проводили благотворительный пикник для детей-инвалидов. Пикник проходил в лесу на берегу реки Сож, неподалеку от поселка Чёнки, пишет Радио Свобода.

Замитинговался: Гомельский военком ворвался с рупором в лес и призвал детей-инвалидов на митинг
«Вдруг наш тихий спокойный отдых нарушил гомельский военком Андрей Кривоносов. Он ворвался к нам на пикник и начал громко призывать на митинг. Чтобы все сейчас срочно собирались и шли на митинг в поселок Чёнки», — рассказал один из волонтеров.

По его словам, военком с рупором подходил и к другим кампаниям, которые отдыхали под Чёнками.

Андрей Кривоносов стал известен в последнее время из-за своего участия в митингах «За «Батьку». Он «защищал» «Гомсельмаш» от забастовки, а также пытался сорвать выступление Марии Колесниковой в Жлобине.

Кстати, сегодня сайт "Сильные новости" опубликовал видео, на котором видно, что после ухода Колесниковой Андрей Кривоносов получил пощечину от одной из присутствующих женщин. Он подошел к незнакомой женщине и схватил ее на руки, за что и получил от нее по лицу. В ответ он рассмеялся и ответил: «Я хотел тебя поднять, высоко».

Реакция людей не заставила себя долго ждать. «Мне стыдно, что я в армии отслужил», — слышно за кадром.
 
 
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22 августа волонтеры проводили благотворительный пикник для детей-инвалидов. Пикник проходил в лесу на берегу реки Сож, неподалеку от поселка Чёнки, пишет Радио...
 
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