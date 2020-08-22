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Кого можно встретить на митингах за мир и как в Белыничах готовятся ко Дню белорусской письменности? Анонс программы «Неделя»

22.08.2020 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кого можно встретить на митингах за мир и стабильность? Каким мнением делятся белорусы на таких встречах? А также разговор с экспертами о ситуации в Беларуси, жатва с женским лицом и подготовка ко Дню белорусской письменности в Белыничах.   

Кого можно встретить на митингах за мир и как в Белыничах готовятся ко Дню белорусской письменности? Анонс программы «Неделя»

Итоги уходящих семи дней смотрите в информационно-аналитической программе «Неделя» 23 августа в 19.30.  

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Новости Беларуси. Кого можно встретить на митингах за мир и стабильность? Каким мнением делятся белорусы на таких встречах? А также разговор с экспертами о...
 
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