Кого можно встретить на митингах за мир и как в Белыничах готовятся ко Дню белорусской письменности? Анонс программы «Неделя»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кого можно встретить на митингах за мир и стабильность? Каким мнением делятся белорусы на таких встречах? А также разговор с экспертами о ситуации в Беларуси, жатва с женским лицом и подготовка ко Дню белорусской письменности в Белыничах.



