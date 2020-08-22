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Кого можно встретить на митингах за мир и как в Белыничах готовятся ко Дню белорусской письменности? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кого можно встретить на митингах за мир и стабильность? Каким мнением делятся белорусы на таких встречах? А также разговор с экспертами о ситуации в Беларуси, жатва с женским лицом и подготовка ко Дню белорусской письменности в Белыничах.
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Кого можно встретить на митингах за мир и как в Белыничах готовятся ко Дню белорусской письменности? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Кого можно встретить на митингах за мир и стабильность? Каким мнением делятся белорусы на таких встречах? А также разговор с экспертами о...
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