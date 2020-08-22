ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Литвы: заявления белорусского режима об угрозах безосновательны

23.08.2020 07:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что высказывания Александра Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких оснований, и поэтому цель таких высказываний — отвлечь внимание от внутренних проблем, пишет Delfi.lt.

— Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси, говоря о предполагаемых внешних угрозах, которые не имеют под собой никаких оснований", — сказал президент в комментарии BNS.

Напомним, что с аналогичным заявлением сегодня выступила Польша. Всем совершенно очевидно, что с Запада нападать на Беларусь никто не собирается. Но Александр Лукашенко привел армию в боевую готовность, надеясь на эффективность придуманной страшилки. Но это вряд ли. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что высказывания Александра Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кого можно встретить на митингах за мир и как в Белыничах готовятся ко Дню белорусской письменности? Анонс программы «Неделя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика