|
Президент Литвы: заявления белорусского режима об угрозах безосновательны
Источник материала: Партизан
Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что высказывания Александра Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких оснований, и поэтому цель таких высказываний — отвлечь внимание от внутренних проблем, пишет
— Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси, говоря о предполагаемых внешних угрозах, которые не имеют под собой никаких оснований", — сказал президент в комментарии BNS.
Напомним, что с аналогичным заявлением сегодня выступила Польша. Всем совершенно очевидно, что с Запада нападать на Беларусь никто не собирается. Но Александр Лукашенко привел армию в боевую готовность, надеясь на эффективность придуманной страшилки. Но это вряд ли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что высказывания Александра Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)