Новейшие средства контроля и слаженная работа на погранпереходах: как охраняются границы Беларуси

Источник материала: ОНТ

Беларусь свои рубежи укрепляет. Заставы и переходы усиливаются дополнительными нарядами и оснащаются современной техникой. Основные мероприятия – на границе с Литвой и Польшей. Проверяют пересекающих границу и их автомобили. В Госпогранкомитете заявляют – в нынешнее непростое время могут активизироваться преступные группировки.

По-старому – застава, а нынче – отделение пограничного контроля «Польные Богатыри» спряталось в белорусском лесу у границы с Польшей. Обстановка здесь неспокойная. Наркокурьеры, контрабандисты и нелегальные мигранты – эти угрозы для пограничников остаются неизменными.

Дмитрий Северин, начальник службы собак пограничной заставы «Польные богатыри»: «Заставу постоянно проверяют на прочность, о чем свидетельствуют неоднократные попытки нарушения государственной границы на участке нашего подразделения. Было задержано 13 нарушителей государственной границы. Последнее задержание происходило менее недели назад».

Участок госграницы с Польшей – около 400 километров. Оснащен новейшими средствами контроля. С виду обычные вышки, но наверху вместо дозорного теперь сложная локационная аппаратура – это пункт электронного контроля, проскочить и остаться незамеченным нарушителям не удастся ни днем, ни ночью.

Павел Шавров, начальник пограничной заставы «Польные богатыри»: «Гродненской пограничной группой проводится ряд мероприятий по усилению охраны государственной границы, увеличено количество пограничных нарядов, усилен контроль за соблюдением правил пограничного режима физических лиц и транспортных средств, прибывающих в пограничную зону в пограничную полосу».

Почти 700 километров контрольной полосы, 13 погранпереходов и сотни сотрудников: всё это – граница с Литвой. За год незаконно её пытались пересечь более двух десятков раз, но все попытки пограничники пресекли.

Игорь Батюшка, начальник отделения пограничного контроля пункта пропуска «Привалка»: «Охрана госграницы осуществляется в усиленном режиме пограничного контроля. Данные меры направлены на недопущение проникновения на территорию республики Беларусь лиц, причастных к террористическим, экстремистским и другим радикально настроенным организациям, а также недопущению ввоза на территорию республики Беларусь оружия, боеприпасов, средств диверсии и террора, наркотических веществ».

Особое внимание уделено западному и северо-западному направлениям. Там запланировано применение резервных нарядов.

Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси: «На отдельных дорогах и направлениях государственной границы выставляются специальные пограничные наряды и контрольные посты, которые осуществляют контроль за въездом в пограничную зону. Если же касаться пунктов пропуска, то это мероприятия по увеличению количества личного состава, несущего службу в пограничных нарядах, усиление проверки документов».



На законопослушных туристах усиленные меры безопасности не скажутся. У современного контрабандиста нет ни сумки, ни чемодана с двойным дном. Человек предъявляет паспорт. При этом контрабандный груз спрятан в самых замысловатых тайниках: в автошинах, средствах личной гигиены или даже внутри человеческого тела. Поэтому пограничники должны быть одновременно и детективами, и психологами, не упуская из виду ни малейшей детали. В то время, как одни возвращаются с границы, другие уже несут службу. Выходных и праздников нет.

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