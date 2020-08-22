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Новейшие средства контроля и слаженная работа на погранпереходах: как охраняются границы Беларуси
Источник материала: ОНТ
Беларусь свои рубежи укрепляет. Заставы и переходы усиливаются дополнительными нарядами и оснащаются современной техникой. Основные мероприятия – на границе с Литвой и Польшей. Проверяют пересекающих границу и их автомобили. В Госпогранкомитете заявляют – в нынешнее непростое время могут активизироваться преступные группировки.
По-старому – застава, а нынче – отделение пограничного контроля «Польные Богатыри» спряталось в белорусском лесу у границы с Польшей. Обстановка здесь неспокойная. Наркокурьеры, контрабандисты и нелегальные мигранты – эти угрозы для пограничников остаются неизменными.
Участок госграницы с Польшей – около 400 километров. Оснащен новейшими средствами контроля. С виду обычные вышки, но наверху вместо дозорного теперь сложная локационная аппаратура – это пункт электронного контроля, проскочить и остаться незамеченным нарушителям не удастся ни днем, ни ночью.
Почти 700 километров контрольной полосы, 13 погранпереходов и сотни сотрудников: всё это – граница с Литвой. За год незаконно её пытались пересечь более двух десятков раз, но все попытки пограничники пресекли.
Особое внимание уделено западному и северо-западному направлениям. Там запланировано применение резервных нарядов.
На законопослушных туристах усиленные меры безопасности не скажутся. У современного контрабандиста нет ни сумки, ни чемодана с двойным дном. Человек предъявляет паспорт. При этом контрабандный груз спрятан в самых замысловатых тайниках: в автошинах, средствах личной гигиены или даже внутри человеческого тела. Поэтому пограничники должны быть одновременно и детективами, и психологами, не упуская из виду ни малейшей детали. В то время, как одни возвращаются с границы, другие уже несут службу. Выходных и праздников нет.
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Беларусь свои рубежи укрепляет. Заставы и переходы усиливаются дополнительными нарядами и оснащаются современной техникой. Основные мероприятия – на границе с...
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