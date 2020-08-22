В Минске найден мертвым Никита Кривцов, пропавший 12 августа

Источник материала: Onliner

Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил о том, что погибшим найден Никита Кривцов. Мужчину 1992 года рождения, по данным организации, последний раз видели 12 августа, когда он направлялся из Минска на работу в Королев Стан.

Соответствующая информация размещена в официальном паблике отряда в Facebook. Пока отряд воздерживается от дополнительных комментариев об обстоятельствах обнаружения тела Никиты.

Как рассказала корреспонденту Onliner пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, труп мужчины был обнаружен сегодня повешенным на дереве в 14:00 в районе улицы Парниковой. На место выбывала следственно-оперативная группа.