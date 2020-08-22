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Парня, который пропал после протестов, нашли мертвым. Со следами побоев

22.08.2020 22:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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12 августа пропал Никита Кривцов. Последнее, что о нем известно – он выехал на работу из Минска в деревню Королев Стан (это под Минском). После этого Никита не выходил на связь. 

Сегодня, 22 августа, поисково-спасательный отряд «Ангел» объявил, что Никиту нашли мертвым – его тело было сильно избито, нашли его в петле в лесопарке на улице Парниковой в Минске. 

Никите было 28 лет. Никита – последний из пропавших без вести из списка на TUT.by. 

Наши соболезнования родным и близким. 

 
Теги: Минск
 
 
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12 августа пропал Никита Кривцов. Последнее, что о нем известно – он выехал на работу из Минска в деревню Королев Стан (это под Минском). После этого Никита не выходил...
 
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