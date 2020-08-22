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Парня, который пропал после протестов, нашли мертвым. Со следами побоев
Источник материала: KYKY>
12 августа пропал Никита Кривцов. Последнее, что о нем известно – он выехал на работу из Минска в деревню Королев Стан (это под Минском). После этого Никита не выходил на связь.
Сегодня, 22 августа, поисково-спасательный отряд «Ангел»
Никите было 28 лет. Никита – последний из пропавших без вести из списка на TUT.by.
Наши соболезнования родным и близким.
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12 августа пропал Никита Кривцов. Последнее, что о нем известно – он выехал на работу из Минска в деревню Королев Стан (это под Минском). После этого Никита не выходил...
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