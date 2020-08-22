Парня, который пропал после протестов, нашли мертвым. Со следами побоев

Источник материала: KYKY

12 августа пропал Никита Кривцов. Последнее, что о нем известно – он выехал на работу из Минска в деревню Королев Стан (это под Минском). После этого Никита не выходил на связь.

Сегодня, 22 августа, поисково-спасательный отряд «Ангел» объявил , что Никиту нашли мертвым – его тело было сильно избито, нашли его в петле в лесопарке на улице Парниковой в Минске.

Никите было 28 лет. Никита – последний из пропавших без вести из списка на TUT.by.

Наши соболезнования родным и близким.