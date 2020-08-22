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Автопробег за мир и безопасность в Минске. Как это было и что говорили участники

22.08.2020 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На дорогах Минска снова было красочно: автолюбители собрались вместе, чтобы выразить свою гражданскую позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Колонна машин с национальными флагами проехала по главным проспектам столицы. На всей протяженности маршрута участников автопробега тепло приветствовали жители города. Некоторые участники уже не в первый раз поддерживают автопробег за мир и безопасность в нашей стране.  

Автопробег за мир и безопасность в Минске. Как это было и что говорили участники

Николай Зарубицкий, участник автопробега:  
Все поездки – это хорошо, но когда с музыкой – тебя видят заранее, люди хлопают, веселятся, намного приятнее. И народ эта музыка заводит, очень много приветствий и очень позитивное настроение у всех становится.  

Автопробег за мир и безопасность в Минске. Как это было и что говорили участники

Большинство участников приезжают целыми семьями и компаниями друзей.  

Автопробег за мир и безопасность в Минске. Как это было и что говорили участники

Кристина Мащенко-Кучинская, участница автопробега:  
У нас на троих одна идея и одна идеология. То есть мы поддерживаем нашу страну именно вот с нашим белорусским флагом. И мы за независимость. За мир, дружбу!  

Автопробег за мир и безопасность в Минске. Как это было и что говорили участники

Даниела Крестева, участница автопробега:  
Я приехала со своей мамой. у меня вся семья поддерживает меня, поддерживает нашего действующего Президента. Много друзей, которые также думают, что мы должны сохранить то, что имеем.  

Люди в материале: Николай Зарубицкий, Кристина Мащенко-Кучинская, Даниела Крестева

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На дорогах Минска снова было красочно: автолюбители собрались вместе, чтобы выразить свою гражданскую позицию, сообщили в программе Новости «24...
 
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