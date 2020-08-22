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Автопробег за мир и безопасность в Минске. Как это было и что говорили участники
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На дорогах Минска снова было красочно: автолюбители собрались вместе, чтобы выразить свою гражданскую позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Колонна машин с национальными флагами проехала по главным проспектам столицы. На всей протяженности маршрута участников автопробега тепло приветствовали жители города. Некоторые участники уже не в первый раз поддерживают автопробег за мир и безопасность в нашей стране.
Николай Зарубицкий, участник автопробега:
Большинство участников приезжают целыми семьями и компаниями друзей.
Кристина Мащенко-Кучинская, участница автопробега:
Даниела Крестева, участница автопробега:
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Новости Беларуси. На дорогах Минска снова было красочно: автолюбители собрались вместе, чтобы выразить свою гражданскую позицию, сообщили в программе Новости «24...
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