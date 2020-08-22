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Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно Президент принял участие в митинге в поддержку мира и стабильности в Беларуси. Тысячи жителей вышли на центральную площадь Ленина, чтобы показать свое отношение к раскачиванию ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они против конфликтов в обществе и туманных перемен, они хотят просто спокойно жить и трудиться в суверенной стране под цветами своего государственного флага.
В этих лозунгах нет угроз или психологического давления, нет провокационных фраз и антигосударственных кличей. Здесь никого не обвиняют и не навязывают свою точку зрения с напором обезумевших фанатиков. На площади собрались люди разных возрастов и профессий. Всем есть что сказать. Ведь в их стране сегодня пытаются поссорить семьи, разрушить все то, что кропотливо строили 26 лет.
Александр Черний пришел на митинг вместе с супругой. Мужчина – врач отделения хирургии областной больницы, всю жизнь проработал в здравоохранении. На его глазах медицина в Беларуси крепла и выходила на европейский уровень. Поэтому не смог остаться равнодушным, видя как сегодня работники учреждений и предприятий выходят на забастовки.
Александр Черний, врач Гродненской университетской клиники:
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Оганез Овсепян, фермер:
И таких, для кого Беларусь стала вторым домом, здесь десятки – украинцы, россияне, грузины – им есть с чем сравнить. Но все же больше всего на площади белорусов: коренных гродненцев, жителей больших и малых городов, тружеников села. Они ждали этот митинг, потому что не могли равнодушно смотреть, как у них пытаются украсть уверенность в завтрашнем дне. Вот они – эмоции дня.
Галина Буро, корреспондент:
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Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»
Новости Беларуси. В Гродно Президент принял участие в митинге в поддержку мира и стабильности в Беларуси. Тысячи жителей вышли на центральную площадь Ленина, чтобы...
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