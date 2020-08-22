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Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

22.08.2020 23:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно Президент принял участие в митинге в поддержку мира и стабильности в Беларуси. Тысячи жителей вышли на центральную площадь Ленина, чтобы показать свое отношение к раскачиванию ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

Они против конфликтов в обществе и туманных перемен, они хотят просто спокойно жить и трудиться в суверенной стране под цветами своего государственного флага.  

Очень искренние и эмоциональные моменты дня – в репортаже Галины Буро.

В этих лозунгах нет угроз или психологического давления, нет провокационных фраз и антигосударственных кличей. Здесь никого не обвиняют и не навязывают свою точку зрения с напором обезумевших фанатиков. На площади собрались люди разных возрастов и профессий. Всем есть что сказать. Ведь в их стране сегодня пытаются поссорить семьи, разрушить все то, что кропотливо строили 26 лет.  

«Мне 85 лет. Я пришла сюда». Что говорят люди на митинге в Гродно?

Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

Александр Черний пришел на митинг вместе с супругой. Мужчина – врач отделения хирургии областной больницы, всю жизнь проработал в здравоохранении. На его глазах медицина в Беларуси крепла и выходила на европейский уровень. Поэтому не смог остаться равнодушным, видя как сегодня работники учреждений и предприятий выходят на забастовки.  

Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

Александр Черний, врач Гродненской университетской клиники:  
Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки? Достижения за эти 26 лет очень большие: новые заводы построены, здравоохранение расцветает, операции на сегодняшний день бесплатно делают. Поэтому мы за Беларусь.  

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Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

А Оганез Овсепян и вовсе еще в 90-е годы переехал в Беларусь из Армении, бежал от военных конфликтов, обрел под Гродно свой островок мира и счастливой жизни. Открыл свое дело, стал фермером.  

Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

Оганез Овсепян, фермер:  
Я фермер, приехал по собственной инициативе. За страну, за единение, Беларусь у нас прекрасная страна, мы интернациональный народ, друзья. Самая великолепная страна во всех отношениях. Я за страну, за Президента. Я поддерживаю то, что у нас есть.  

Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

И таких, для кого Беларусь стала вторым домом, здесь десятки – украинцы, россияне, грузины – им есть с чем сравнить. Но все же больше всего на площади белорусов: коренных гродненцев, жителей больших и малых городов, тружеников села. Они ждали этот митинг, потому что не могли равнодушно смотреть, как у них пытаются украсть уверенность в завтрашнем дне. Вот они – эмоции дня.  

Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

Галина Буро, корреспондент:  
Сегодня на площади действительно чувствуется атмосфера единства. Людей объединил один душевный порыв – они искренне говорят о том, в пользу чего делали выбор и под каким флагом хотят жить в мирной и безопасной стране.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Галина Буро, Александр Черний

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно Президент принял участие в митинге в поддержку мира и стабильности в Беларуси. Тысячи жителей вышли на центральную площадь Ленина, чтобы...
 
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