Близко к мозгу. Эксперт рассказал, чем опасны беспроводные наушники

Источник материала: ОНТ

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев рассказал агентству «Прайм», что использование беспроводных наушников может оказать негативное воздействие на здоровье человека – они излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от мозга, пишет radiosputnik.ria.ru

Профессор отметил, что речь идет прежде всего о «репликах» под качественные наушники.

Ранее в СМИ сообщалось, что, по мнению ученых, беспроводные наушники могут стать причиной рака мозга, ведь Bluetooth распространяет электромагнитное поле, которое по своим свойствам сравнимо с микроволновым излучением, прямо рядом с мозгом.





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