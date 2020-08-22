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Близко к мозгу. Эксперт рассказал, чем опасны беспроводные наушники
Источник материала: ОНТ
Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев рассказал агентству «Прайм», что использование беспроводных наушников может оказать негативное воздействие на здоровье человека – они излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от мозга, пишет
Профессор отметил, что речь идет прежде всего о «репликах» под качественные наушники.
Ранее в СМИ сообщалось, что, по мнению ученых, беспроводные наушники могут стать причиной рака мозга, ведь Bluetooth распространяет электромагнитное поле, которое по своим свойствам сравнимо с микроволновым излучением, прямо рядом с мозгом.
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Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев рассказал агентству «Прайм», что использование беспроводных наушников может оказать...
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