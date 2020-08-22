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Близко к мозгу. Эксперт рассказал, чем опасны беспроводные наушники

22.08.2020 22:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Близко к мозгу. Эксперт рассказал, чем опасны беспроводные наушники

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев рассказал агентству «Прайм», что использование беспроводных наушников может оказать негативное воздействие на здоровье человека – они излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от мозга, пишет radiosputnik.ria.ru

 Профессор отметил, что речь идет прежде всего о «репликах» под качественные наушники.

Ранее в СМИ сообщалось, что, по мнению ученых, беспроводные наушники могут стать причиной рака мозга, ведь Bluetooth распространяет электромагнитное поле, которое по своим свойствам сравнимо с микроволновым излучением, прямо рядом с мозгом.


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Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев рассказал агентству «Прайм», что использование беспроводных наушников может оказать...
 
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