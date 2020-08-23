Розыгрыш кубка Салея по хоккею продолжается

Источник материала: ОНТ

В кубке Салея по хоккею «Гомель» в гостях победил «Шахтёр».

Счёт в матче — 2:0. Победную шайбу гомельчане забросили на 29-й секунде второго периода – в большинстве гол в активе Александра Скоренова. Команда Сергея Стася набрала 13 очков в группе «А» и уверенно лидирует. Лишь чудом «Гомель» может не оказаться в «финале четырёх». Оршанский «Локомотив» разгромил «Лиду» — 5:0 и поднялся на второе место в группе «Б». Гродненский «Неман» не оставил шансов «Могилёву» — тоже 5:0. В этой группе лидирует «Динамо-Молодечно». Напомним, досрочно места в «финале четырёх» получили «Юность» и минское «Динамо».

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