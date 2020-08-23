ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Розыгрыш кубка Салея по хоккею продолжается

23.08.2020 06:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Розыгрыш кубка Салея по хоккею продолжается

В кубке Салея по хоккею «Гомель» в гостях победил «Шахтёр». 

Счёт в матче — 2:0. Победную шайбу гомельчане забросили на 29-й секунде второго периода – в большинстве гол в активе Александра Скоренова. Команда Сергея Стася набрала 13 очков в группе «А» и уверенно лидирует. Лишь чудом «Гомель» может не оказаться в «финале четырёх». Оршанский «Локомотив» разгромил «Лиду» — 5:0 и поднялся на второе место в группе «Б». Гродненский «Неман» не оставил шансов «Могилёву» — тоже 5:0. В этой группе лидирует «Динамо-Молодечно». Напомним, досрочно места в «финале четырёх» получили «Юность» и минское «Динамо». 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В кубке Салея по хоккею «Гомель» в гостях победил «Шахтёр».  Счёт в матче — 2:0. Победную шайбу гомельчане забросили на 29-й секунде второго периода – в большинстве...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидер «Дай Дарогу!» Юра Стыльский вышел на свободу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика