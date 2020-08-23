«Не забудем, не простим». В Бресте почтили память Геннадия Шутова, умершего от ранения, полученного во время протестов

В Бресте вечером 22 августа почтили память Геннадия Шутова, умершего от ранения, полученного во время разгона акций протеста.





Более 700 человек прошли колонной с бело-красно-белыми флагами от площади Ленина к дому на улице Московской, где получил огнестрельное ранение в голову 43-летний Шутов. По ходу движения люди скандировали «Лукашенко — в автозак!», «Не забудем, не простим», «Мы идем бесплатно!» и другие лозунги.

Собравшиеся возложили цветы к месту, где был ранен Шутов. Акция завершилась минутой молчания.

Шутов получил огнестрельное ранение в голову вечером 11 августа возле одного из домов на улице Московской. 13 августа он в тяжелом состоянии был переведен на лечение из Брестской областной больницы в госпиталь Министерства обороны в Минске, где 19 августа умер.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, тело Шутова до сих пор не отдали родным для захоронения в связи с проведением судебно-медицинской экспертизы.

Акция памяти стала продолжением состоявшегося сегодня в Бресте «Марша против убийств и насилия». Его участники начали собираться после 15.00 на проспекте Машерова рядом с ЦУМом. Они пришли с цветами, бело-красно-белыми флагами, некоторые были в черной одежде. Около 16.00 люди выстроились цепочкой вдоль проезжей части от ЦУМа в сторону пересечения проспекта с бульваром Шевченко. Примерно в 17.00 участники акции начали движение колонной по улицам Советской и Пушкинской до площади Ленина. В 19.20 участники марша и присоединившиеся к ним граждане направились к месту гибели Геннадия Шутова.

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