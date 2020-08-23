|
Астероид приближается к Земле
Источник материала: ОНТ
Астероид 2018 VP1К летит к Земле,
По информации NASA, 2 ноября он приблизится на минимальное расстояние к Земле. Специалисты также отмечают, что вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, – 0,41%.
Данный астероид 2018 VP1 открыт 3 ноября 2018 года и относится к группе «Аполлонов», трассы полета которых пересекают орбиту Земли.
Фото: NASA
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астероид 2018 VP1К летит к Земле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС. По информации NASA, 2 ноября он приблизится на минимальное расстояние к Земле. Специалисты также...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)