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Астероид приближается к Земле

23.08.2020 06:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Астероид приближается к Земле

Астероид 2018 VP1К летит к Земле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

По информации NASA, 2 ноября он приблизится на минимальное расстояние к Земле. Специалисты также отмечают, что вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, – 0,41%.

Данный астероид 2018 VP1 открыт 3 ноября 2018 года и относится к группе «Аполлонов», трассы полета которых пересекают орбиту Земли.

Фото: NASA 

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Астероид 2018 VP1К летит к Земле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС. По информации NASA, 2 ноября он приблизится на минимальное расстояние к Земле. Специалисты также...
 
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