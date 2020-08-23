Астероид приближается к Земле

Источник материала: ОНТ

Астероид 2018 VP1К летит к Земле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

По информации NASA, 2 ноября он приблизится на минимальное расстояние к Земле. Специалисты также отмечают, что вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, – 0,41%.

Данный астероид 2018 VP1 открыт 3 ноября 2018 года и относится к группе «Аполлонов», трассы полета которых пересекают орбиту Земли.

Фото: NASA

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