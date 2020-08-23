Лукашенко рассказал, почему не появлялся на публике сразу после выборов

"Честно скажу, я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они (оппозиция – Прим.) к этому готовились: если выйдут "лукашенковцы", то будем мочить. Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали", – заявил он.





На самом деле Лукашенко готовился провести блиц-криг, жесточайше подавить протесты, чтобы никто и голову не поднял, но с акцией протеста в самых разгар зверств вышли белорусские женщины с цветами в руках. И тут уже сделать он ничего не смог.





Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками. В отношении участников правоохранители использовали спецсредства: слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. Через несколько дней силовые методы применять перестали. По официальным данным, за первые дни протестов около 6700 человек были задержаны, сотни пострадали, четверо погибших.