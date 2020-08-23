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Канье Уэст подал документы для регистрации кандидатом в президенты в штате Луизиана

23.08.2020 09:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Канье Уэст подал документы для регистрации кандидатом в президенты в штате Луизиана

В штате Луизиана музыкант Канье Уэст подал документы для регистрации кандидатом в президенты США. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Associated Press.

По данным источника, рэпер предоставил пакет необходимых документов 21 августа. Уэст намеревается представлять партию BDY. Помимо Канье, к крайнему сроку для подачи документов в Луизиане заявку подали еще 10 человек.

Уточняется, что в этом штате сбор подписей избирателей в свою поддержку не обязателен. В Луизиане для регистрации кандидатом в президенты достаточно собрать необходимые документы и уплатить пошлину в $500.

Ранее Канье Уэст успешно зарегистрировался кандидатом в штатах Колорадо, Арканзас, Юта, Вермонт и Оклахома.

Очередные выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от Демократической партии будет Джозеф Байден, от Республиканской партии – Дональд Трамп.

Фото: Matt Sayles/Invision / AP

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В штате Луизиана музыкант Канье Уэст подал документы для регистрации кандидатом в президенты США. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Associated Press. По данным...
 
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