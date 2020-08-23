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Азаренко высказалась о ситуации в Беларуси

23.08.2020 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналист Бен Ротенберг из NewYork Times привел часть беседы с экс-первой ракеткой ракеткой мира Викторией Азаренко, в которой была затронута текущая ситуация в Беларуси.


Фото: instagram.com/vichka35

— На твоей родине сейчас невероятный исторический момент — огромные протесты, требующие свободы, множество арестов и попытки заглушить прессу. Что сейчас в твоем сердце, что ты сейчас чувствуешь?

— Это очень сложный предмет для обсуждения. Если честно, всё, что происходит, разбивает мне сердце. Потому что не не быть там и не понимать всю ситуацию — очень грустно. Очень грустно и очень сложно говорить об этом.

Я лишь надеюсь, что все насилие немедленно прекратится, потому что это всё разбивает мне сердце. Я не могу говорить об этой ситуации без слез в глазах.

— У вас есть надежда, что воля людей будет услышана и исполнена? Ведь у вас такое количество протестующих и желающих перемен.

— Я надеюсь, голоса людей будут услышаны. Как я уже говорила, это очень, очень тяжелый предмет для обсуждения. И я не хочу никого обидеть или чтобы мои слова использовались кем-либо в своих целях. Поэтому буду делать то, что считаю нужным, не привлекая к этому внимания медиа, которые могут вывернуть всё по-своему, — сказала Азаренко.

 
 
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