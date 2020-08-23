«Нас травят, и мы это заслужили». Мнение о том, почему учителям важно научиться говорить правду

rebenok.by В последнее время опубликовано много различных мнений учителей. Некоторые извиняются, некоторые оправдываются, некоторые просят прощения, а некоторые — переходят в наступление и пишут: «Нас травят...», пишет





Хочу сказать коллегам: мы это заслужили. Мы заслужили это своим молчанием и пассивностью, киванием директору и завучам на любые «просьбы», согласием переступить через себя, собственные принципы, через совесть, честность, а иногда даже через закон. Одна из самых честных и благородных профессий сегодня по праву ассоциируется со словами «безволье» и «позор».





Мы должны учить детей своему предмету, иногда — воспитывать и развивать. Вместо этого мы гоним их на хоккей, записываем в БРСМ, по разнарядкам от администрации водим на различные «патриотические» мероприятия и в музеи. Мы сами вступаем в никому не нужную «Белую Русь» и профсоюзы, выписываем газеты, которые не читаем, даже прививки от гриппа делаем «по просьбе администрации». Учителя участвуют в «каруселях» на парламентских выборах, подписывают нечестные протоколы. Ну а как: от нас же все равно ничего не зависит.





Мы даже боимся сходить в поликлинику во время эпидемии короновируса без разрешения администрации школы! Школа превратилась в загон, где люди действительно «овцы», как говорит президент.









Я уволился из школы 2 года назад. Мне стыдно смотреть в глаза друзьям и знакомым. На вопрос «Кем работаешь» стыдно ответить: «Я учитель». У меня растет маленькая дочка. И мне стыдно перед ней. Я честно работал, люблю эту профессию, я профессионал своего дела. Сам неоднократно награжден грамотами от различных отделов образования.





Мои ученики — лауреаты районных, городских и республиканских конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций. У них есть дипломы различных степеней, в том числе первой степени на «республике». Но, к сожалению, я не могу выступить в защиту учителя. Работающие в школе учителя прекрасно понимают, что и как они делают.





«Мы — люди государевы» — это не оправдание. Кредиты, дети, слабохарактерность, страх потерять работу — да, в некоторой степени, возможно. Но чем больше терпеть и бояться, тем больше нас будут использовать.





Не бойтесь говорить правду, не бойтесь сказать «нет» там, где вы правы. Возможно, мне легко говорить, потому что я мужчина, знаю иностранные языки и легко могу найти другую, более оплачиваемую работу. Но я хотел бы и дальше работать в школе, деньги для меня были не главное. Наша система не дает мне и многим другим талантливым и отличным учителям такую возможность. Мое мнение может не совпадать с мнением большинства. Но что-то внутри меня подсказывает, что я пишу правду.





Будьте сильными. Удачи вам в новом учебном году. Надеюсь, профессия учителя снова будет дарить знания детям, а также нести свет, радость и честность. И на вопрос «Кем вы работаете» без страха и с гордостью можно будет ответить: «Учителем».



