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Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США

23.08.2020 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский музыкант Канье Уэст официально подал заявку на участие в выборах президента США в последний возможный для этого день.



Об этом сообщает AP.

Уэст успел подать заявку 21 августа. Кроме него, заявки подали 10 других кандидатов.

Известный рэпер объявил о намерении принять участие в американской президентской кампании в прошлом месяце - в твите по случаю Дня независимости США

Сначала Уэст подавал заявку в штате Нью-Джерси, однако большинство из собранных 800 подписей признали недостоверными. В штате Луизиана для подачи заявки необходимо только заплатить 500 долларов.

16 июля стало известно, что Уэст подал первую форму заявления в Федеральную избирательную комиссию.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября этого года.
 
 
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Американский музыкант Канье Уэст официально подал заявку на участие в выборах президента США в последний возможный для этого день.
 
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