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Во всех районах Минска могут появиться «домики для мусора»

23.08.2020 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске рассматривают возможность установки во всех районах современных модульных конструкций для сбора бытовых отходов и вторсырья.

Во всех районах Минска могут появиться «домики для мусора»
Источник: minsknews.by

Первую такую площадку в качестве эксперимента разместили в конце марта во дворе дома № 20 к. 1 на ул. Ташкентской в Заводском районе, сообщает агентство «Минск-Новости».

«Несколько месяцев эксплуатации площадки доказали ее эффективность с точки зрения функциональности, эстетики, санитарии. Это отмечают жители, работники обслуживающей дворовую территорию жилищной организации и предприятия, которое осуществляет вывоз отходов», — рассказала начальник отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства Наталья Шевченя.

Новые конструкции будут размещаться прежде всего во дворах домов, где заварены мусоропроводы или уже получено согласие жильцов на их консервацию.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске рассматривают возможность установки во всех районах современных модульных конструкций для сбора бытовых отходов и вторсырья.
 
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