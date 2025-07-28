Источник материала: ProBusiness





В последние годы Беларусь переживает заметный рост доходов населения, что постепенно превращает внутреннее потребление в один из главных двигателей экономического роста. Как чувствует себя белорусская розничная торговля в середине 2025 года? И в чем заключаются ключевые тенденции развития внутреннего рынка?

Рост зарплат и покупательная активность

В последние годы белорусы получают все более весомый аргумент для роста потребления — реальные доходы населения (с учетом инфляции) стабильно увеличиваются, сейчас их рост составляет около 10%. Этому способствует сразу несколько факторов: умеренная инфляция, пока не успевающая съесть рост заработков, и напряженный рынок труда, где дефицит кадров заставляет работодателей бороться за рабочую силу повышением зарплат.

Динамика номинальной средней зарплаты впечатляет: если в мае 2017 г. она составляла 795,2 BYN, то к маю 2025 г. достигла уже 2 652,3 BYN. За тот же период однодневный розничный товарооборот на душу населения вырос с 10,3 до 28,8 BYN. Причем темпы роста заработков опережают рост повседневных расходов: зарплата по отношению к 2017 г. (когда ежедневные расходы в среднем были у населения около 10 BYN) увеличилась на 334% к 2025 г., тогда как однодневный розничный товарооборот на душу населения за эти же годы вырос на 280%.





Этот разрыв свидетельствует о том, что у белорусов появляется возможность не только больше тратить, но и — как ни удивительно — сформировать финансовую «подушку» или накапливать для крупных покупок. Одновременно такой тренд ведет к увеличению потребительского кредитования: на фоне роста доходов и все еще относительно невысоких процентных ставок население активнее берет кредиты на текущие нужды. Так, только за январь–май 2025 г. белорусам выдано кредитов на 6,66 млрд BYN (из них 5,27 млрд — именно на потребительские нужды), что превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Вызовы для экономики: потребительский импорт и кредиты

Однако рост заработков и кредитная активность населения вызывают у Национального банка обоснованные опасения. Активизация потребления приводит не только к увеличению спроса на белорусские товары, но и к росту импорта: при расширении доходов граждане все чаще отдают предпочтение зарубежной продукции, особенно в сегменте непродовольственных товаров. По сути, чем богаче становится белорусский потребитель, тем чаще его расходы утекают за границу — это создает давление на отрицательное торговое сальдо страны и увеличивает уязвимость экономики.

Национальный банк потому и ориентирует банковскую систему на охлаждение потребительского кредитования, одновременно стимулируя инвестиционную и экспортную активность бизнеса — особенно в импортозамещающих направлениях. Медленно, но это дает свой эффект.

Динамика розничной торговли: что говорят цифры

Согласно официальной статистике Белстата, розничный товарооборот в январе–мае 2025 г. достиг 39,7 млрд BYN, что в сопоставимых ценах составляет 109,3% к уровню аналогичного периода 2024 г. Организации торговли обеспечили 95,6% всего оборота — 37,9 млрд BYN (+10,1% в сопоставимых ценах). Товарооборот общественного питания также показал прирост: 2,8 млрд BYN (+5%).

Детальный анализ розничного товарооборота показывает, что непродовольственные товары растут быстрее, чем продовольственные. В структуре продаж именно сегмент непродовольственных товаров связан с наибольшей долей импорта. Это усиливает влияние потребительского импорта на торговый баланс.





Региональные различия тоже заметны. Традиционно самыми емкими и быстрорастущими рынками остаются Минск и Минская область — эти регионы показывают более высокую, чем в среднем по стране, динамику оборота, особенно по непродовольственным товарам. Это объясняется более высоким уровнем доходов и платежеспособности, а также структурой спроса: столичные и пригородные покупатели чаще выбирают импортные товары и товары длительного пользования.

Для продовольственного сегмента более активный рост в 2025 г. показывают Гомельская и Минская области, тогда как в Минске динамика скромнее. Такой сдвиг связан с изменениями в потребительских привычках, а также с развитием региональных торговых сетей и агропромышленного сектора.

Риски и перспективы

Рост внутреннего потребления — явление, которое обычно воспринимается как позитивное. Это действительно так: он поддерживает развитие бизнеса, обеспечивает налоговые поступления, стимулирует инвестиции. Однако чрезмерная ставка на потребление, подкрепленная активным кредитованием и расширением импорта, может создать для экономики серьезные долгосрочные риски. Во-первых, это дополнительное инфляционное давление. Во-вторых, рост импорта снижает конкурентоспособность отечественного производства и усиливает негативное сальдо внешней торговли. В-третьих, избыточный разгон потребления может привести к тому, что в какой-то момент рынок насытится, а рост расходов населения окажется невозможным в рамках действующей модели функционирования внутреннего рынка.

В этих условиях для государства и бизнеса ключевая задача — найти баланс между стимулированием внутреннего рынка и развитием новых направлений экспорта, поддержкой инновационных и импортозамещающих проектов, укреплением финансовой устойчивости домашних хозяйств.

Пока внутренняя торговля Беларуси переживает подъем на фоне роста заработков и потребительской активности. Однако за этой положительной динамикой стоят и вызовы: рост импорта, увеличение кредитной нагрузки и структурные различия между регионами. Для устойчивого развития важно не только поддерживать спрос, но и работать над качеством экономического роста, чтобы у белорусских семей появлялось все больше возможностей тратить и зарабатывать — но делать это с умом, без отложенных негативных эффектов.