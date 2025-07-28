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«В другой район – ни за что в жизни». Как живется в тех самых голубых домах в Лебяжьем
28.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Лебяжьем, что напротив водохранилища Дрозды, за 15 лет выросло немало престижных ЖК от частных и государственных застройщиков. Не все всегда шло гладко: иногда появлялись долгострои и менялись девелоперы. Тем не менее, микрорайон получился действительно уникальным, со своей особой атмосферой. Realt решил узнать, как живется в домах, что стоят вдоль проспекта Победителей. Внешне они выглядят как единый комплекс, но строили их разные компании.
Территорию осваивали несколько застройщиков, которые прописали сюда модные ЖК: D3, «Олимпик Парк», за ними – ЖК «Браславский», «Променад» и «Монтерей», позже достроили и знаменитый долгострой – «Лазурит» - самое высокое здание города.
А вот большую часть первой линии заняли монолитные дома не стилобате. Они имеют не только разную этажность, но и пять разных застройщиков.
Пятиэтажный дом № 117 и разноэтажный №119 из пяти секций возводил в 2014-2015 годы ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг». Тут строили однушки, двушки и трешки, не скупясь на площади. Квадратный метр
Дома № 121 и №123 застраивал УКС Мингориполкома, а инвестором выступал «Белтелеком». Вытянутые перпендикулярно проспекту здания в 15 и 16 этажей в центре комплекса – № 125 и №127 – строил «БелБуд». Следующие — шестиэтажный и 14-этажный №129 и №131 в 2016 году сдал в эксплуатацию «Айрон». А последний – 133-й в 16 этажей - возводило ЗАО «ЭКСПОСИТИ».
Кстати, крыша последнего дома эксплуатируемая. Жильцы верхних этажей должны были доплатить за личный выход. Так несколько лет назад кто-то
«Из преимуществ – балкон в 18 метров»
- Такое ощущение, что одни алкаши и больные живут. У нас на тут полно заведений, магазинов с алкогольными напитками и медцентров, - шутит Олег. Он переехал в 121-й пятиэтажный дом в начале 2020-х. До этого тоже жил в этом микрорайоне, но обзавестись жилплощадью побольше решил после того, как в семье появился ребенок.
Семья купила квартиру в 100 квадратов с отделкой от предыдущего владельца. За жилье отдали около 180 тысяч долларов.
- Из преимуществ – балкон в 18 метров длинной и метр в ширину. Он идет на четыре комнаты: спальню, гостиную, кухню и прихожую. Балкон подавляет шум от проспекта. Вообще, домом очень довольны. Оказался теплым. В моменте переживал за одну комнату, что находится над аркой. Боялся, что там продувает, будет сыро, появится плесень, но все отлично.
Мужчина говорит, что в районе в целом всего хватает: закупаться ездят в Green, за чем-то мелким ходят в «Санту» за Мястровской или в «Соседи» в «Лазурите».
- Есть волнения за будущее, когда достроится ЖК «Гранд Кристал». Проблем с парковкой не избежать. Тут и так все заставлено, несмотря на наличие паркингов. Себе мы место не покупали, но одно арендуем. Всего 55 рублей в месяц — выгодно.
Напомним, в ЖК разместятся 422 квартиры. К дому пристроят двухуровневый паркинг, но там всего 68 мест.
«Переезжать жалко»
Район отлично подходит для семей с детьми: рядом с домами находятся ясли и детский сад, чуть дальше, в глубине района Ржавец – гимназия и школа, за «Минск-ареной» располагается детская больница.
С учетом близкого расположения Свислочи, одним из любимых мест для прогулок является набережная. Для детей около домов обустроены детские площадки. По правде говоря, разнообразием качель могут похвастаться не все дворы. Например, в доме №127, что стоит поперек проспекта, детская площадка построена на стилобате. В час-пик там не было ни одного ребенка. Хоть дом и вместительный, выглядит пустым и одиноким. Не хватает тут не только детей, но и зелени.
Алесю мы встретили на детской площадке за 119-м домом. Ее строил застройщик, а вот ограждение ставили уже жильцы.
- Мы переехали с мужем сюда в 2015 году одни из первых. До этого я жила в Степянке. Можно сказать, выехали из леса, чтобы пожить у реки, - с улыбкой рассказывает девушка. – Мы выбрали этот дом еще и потому, что на то время тут были выгодные условия кредитования от застройщика. Вопросов по качеству строительства не возникает, но вот внешний вид стал еще больше напоминать больницу. Краска хуже, чем у соседних более бюджетных домов.
За 10 лет у пары появилось двое детей. Семья планирует расширить метры - скоро из района уедут. Алеся признается, что хотели остаться в Лебяжьем: искали жилье в соседних ЖК, но не нашли варианты по планировке и цене. В итоге, переезжают чуть ближе к центру, в «Леваду».
- Рассматривали те же высотки напротив нас, но там довольно ветрено. Не сказать, что и здесь спокойно, но все же тише. Свою двушку будем продавать за 120-140 тысяч долларов.
По словам Алеси, в их доме до сих пор есть квартиры, в которых никто не живет. Она предполагает, что в свое время многие покупали жилье под инвестицию, но доделать все до конца не смогли.
- Переезжать жалко. Буду скучать по нашим с детьми велопрогулкам и кофе на заправке – единственное заведение было, когда переехали. Люди здесь молодые, интеллигентные, пьющего контингента нет. Даже спустя десять лет район остается элитным. Это подкрепили и появившиеся позже жилые комплексы. Да и такой вывод можно сделать по здешним автомобилям. Очень рады, что не застанем период заселения нового дома. Не рассчитан был этот участок земли на такой большой дом. В свое время машины и у нас на бордюры заезжали, но вопрос решился, когда сдали подземный паркинг. Мы там место покупали в рассрочку. То, что с парковками будет беда – это точно.
Престижности месту добавляют и объекты на другой стороне проспекта, стоянки которых даже днем заполнены дорогими авто. Из спортивного: теннисные корты, дворец художественной гимнастики. Рядом – большой СПА-комплекс и известные рестораны города. Много потребностей закрывает ТРЦ Arena Сitу, где имеется и кинотеатр.
«Нет лифта – существенный минус»
Лена и Андрей живут в одной из пятиэтажек уже полтора года. Они осознанно искали квартиру именно в этом районе. Сперва рассматривали «Променад», потом обратили внимание на жилье с ремонтом. В итоге двушка обошлась им в 120 тысяч долларов.
- У нас изолированные большие комнаты и кухня. Мы сразу не обратили на это внимание, но с появлением ребенка, отсутствие у нас в доме лифта – существенный минус. Даже не знаю, как так вышло, что в современных домах их его не предусмотрели, - рассказывает Андрей.
- Общих зон, типа колясочной или кладовой тоже нет, поэтому все заносим в квартиру. Несколько раз оставляли коляску в подъезде, но сразу получили предупреждение о штрафе.
Ребята тоже обеспокоены парковками. Место под свою машину они арендуют в подземном паркинге другого дома. Думают, что и в детский садик придется возить ребенка в другой район.
- Мы уже записались в три учреждения у нас в округе, но семей с детьми тут достаточно много, поэтому, вероятно, мест для всех не хватит, - дополняет Лена.
Семья признается, что выбранным местом довольны: вышел – и сразу проспект, в подъезде небольшое количество людей, рядом – пляж и набережная.
- В другой дом с лифтом, я бы переехала, а в другой район – ни за что в жизни. У нас тут другой темп жизни. Нет такого хаоса как в центре.
Что тут можно купить?
Из всех предложенных квартир в этих девяти домах на продажу выставлена, например, одна
Самая дешевая
За 169 900 долларов продают
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В Лебяжьем, что напротив водохранилища Дрозды, за 15 лет выросло немало престижных ЖК от частных и государственных застройщиков. Не все всегда шло гладко: иногда...
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