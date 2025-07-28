«В другой район – ни за что в жизни». Как живется в тех самых голубых домах в Лебяжьем

По словам Алеси, в их доме до сих пор есть квартиры, в которых никто не живет. Она предполагает, что в свое время многие покупали жилье под инвестицию, но доделать все до конца не смогли.

- Переезжать жалко. Буду скучать по нашим с детьми велопрогулкам и кофе на заправке – единственное заведение было, когда переехали. Люди здесь молодые, интеллигентные, пьющего контингента нет. Даже спустя десять лет район остается элитным. Это подкрепили и появившиеся позже жилые комплексы. Да и такой вывод можно сделать по здешним автомобилям. Очень рады, что не застанем период заселения нового дома. Не рассчитан был этот участок земли на такой большой дом. В свое время машины и у нас на бордюры заезжали, но вопрос решился, когда сдали подземный паркинг. Мы там место покупали в рассрочку. То, что с парковками будет беда – это точно.