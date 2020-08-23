Задержанного в РФ экс-сотрудника СК Беларуси вывезли обратно на родину

Андрей Остапович. Фото из инстаграма @astap_mystery





«Дождь» со ссылкой на адвоката Остаповича Вячеслава Головина. Об этом сообщаетсо ссылкой на адвоката Остаповича Вячеслава Головина.





По словам защитника, сначала его подзащитного из дежурной части Пскова отпустили, после чего «неизвестные люди посадили его в машину и вывезли на территорию Беларуси».





Напомним, Остапович, открыто поддержавший протесты, после увольнения по собственному желанию из органов уехал из Беларуси в Смоленскую область и хотел отправиться оттуда в Латвию. Однако не смог сделать этого из-за ограничений в связи с Covid-19 и отсутствия визы. В Пскове он был задержан по запросу Беларуси.



