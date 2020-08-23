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Задержанного в РФ экс-сотрудника СК Беларуси вывезли обратно на родину

23.08.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший сотрудник Следственного комитета Беларуси Андрей Остапович, который накануне был задержан в Пскове, уже находится на территории своей страны.


Андрей Остапович. Фото из инстаграма @astap_mystery

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на адвоката Остаповича Вячеслава Головина.

По словам защитника, сначала его подзащитного из дежурной части Пскова отпустили, после чего «неизвестные люди посадили его в машину и вывезли на территорию Беларуси».

Напомним, Остапович, открыто поддержавший протесты, после увольнения по собственному желанию из органов уехал из Беларуси в Смоленскую область и хотел отправиться оттуда в Латвию. Однако не смог сделать этого из-за ограничений в связи с Covid-19 и отсутствия визы. В Пскове он был задержан по запросу Беларуси.
 
 
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Бывший сотрудник Следственного комитета Беларуси Андрей Остапович, который накануне был задержан в Пскове, уже находится на территории своей страны.
 
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