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Задержанного в РФ экс-сотрудника СК Беларуси вывезли обратно на родину
Источник материала: Партизан
Бывший сотрудник Следственного комитета Беларуси Андрей Остапович, который накануне был задержан в Пскове, уже находится на территории своей страны.
Андрей Остапович. Фото из инстаграма @astap_mystery
Об этом сообщает
По словам защитника, сначала его подзащитного из дежурной части Пскова отпустили, после чего «неизвестные люди посадили его в машину и вывезли на территорию Беларуси».
Напомним, Остапович, открыто поддержавший протесты, после увольнения по собственному желанию из органов уехал из Беларуси в Смоленскую область и хотел отправиться оттуда в Латвию. Однако не смог сделать этого из-за ограничений в связи с Covid-19 и отсутствия визы. В Пскове он был задержан по запросу Беларуси.
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Бывший сотрудник Следственного комитета Беларуси Андрей Остапович, который накануне был задержан в Пскове, уже находится на территории своей страны.
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