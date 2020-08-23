Мужчина из-за банковской ошибки стал миллиардером на 15 минут

Источник материала: ОНТ

В Массачусетсе (США) психиатр Блез Агирре неожиданно из-за ошибки банка стал миллиардером. Историю рассказывает SCMP.

Агирре проверял свой счет и с удивлением обнаружил на нем $2,45 миллиарда. Мужчина проверил сумму на сайте банка и в мобильном приложении. Сумма на счете была все той же.

Американец решил, что сотрудники финансовой организации заметят ошибки в переводе сами, но позже все-таки позвонил менеджеру по работе с клиентами. Блез поинтересовался, откуда у него на счете появились таинственные деньги.

Агирре позже сообщил в своем Twitter, что пережил «15 минут безумного богатства».

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