«Голос улиц». Началось исследование белорусского протеста

Источник материала: Ежедневник

Почти никто из протестующих не ограничивается требованиями «остановить насилие» и «наказать виновных». Отставки Лукашенко хотят практически все опрошенные на марше солидарности в воскресенье.

Старший аналитик Центра европейской трансформации, кандидат социологических наук Оксана Шелест на своей странице в Facebook сообщила о проведении «не совсем социологического опроса «Голос улиц», пишет Thinktanks.by .

Судя по публикации, в ходе прошедшего 16 августа в Минске марша солидарности с его участниками был проведен ряд исследовательских интервью. После прослушивания 65 из них, Оксана Шелест рассказала об основных мотивах, которые вывели людей на улицы.

«Оговорюсь сразу – никаких претензий на репрезентативность и методичность, пока не хватает на это ни времени, ни ресурсов. Но кое-какие итоги блиц-анализа все же напишу», - предварила аналитику социолог.

Голосование

На ее взгляд, ожидаемым, неоригинальным и довольно понятным стало то, что абсолютное большинство «собеседников» - участников акции голосовали за Тихановскую. При этом минимум половина из тех, чью мотивацию удалось выяснить – голосовали «за перемены», а не за конкретного человека. Из яркого: «Я голосовал за свободу. Надо ли говорить, чье имя я отметил в избирательном бюллетене?».

Выяснилось, что у людей довольно сильна уверенность, что Тихановская победила «на самом деле», то есть набрала больше 50%. То есть «народная легитимность» среди протестующих налицо.

Протесты

«Безусловно, сильным триггером стало насилие 9-11 августа. Почти у каждого из собеседников «задело» близких или знакомых, или знакомых знакомых, а даже когда нет – никто не возлагает ответственность за стычки на протестующих в первые дни после выборов (просто напомню, что в 2010 такого было много)», - пишет Оксана Шелест.

Но не менее сильным триггером стало «вранье» и «наглость» с 80%. И ощущение, что «большинство против».

Должен уйти

«Почти никто в требованиях не останавливается на «остановить насилие» и «наказать виновных», новых выборов и отставки Лукашенко требуют практически ВСЕ. Даже самые умеренные, обсуждая вопрос переговоров, говорят о том, что «сначала он должен уйти», переговоры могут быть с правительством, с парламентом, в общем, хоть с чертом лысым, но не с ним», - отмечает социолог.

«Что на нашей стороне? Ощущение, что «нас большинство», и мы «выходим, потому что это надоело», «потому что надо, чтобы было понятно, что мы есть». И что «страна – это мы, а не они». Абсолютная тоска и желание уже наконец иметь голос – и при этом минимум рассказов о том, что именно плохо, почти никаких жалоб на всякое материальное. Вдруг осознанная и украденная возможность выбрать будущее самим – лейтмотив беларусского протеста» - пишет Оксана Шелест.

По ее словам, представления людей об инструментах достижения целей разнообразны, но довольно туманны. Общее настроение – соориентируемся по ситуации. Есть два способа рассуждения – 1). «перемены – это мы», все изменится совокупными усилиями, 2). есть люди, которые окажутся в нужном месте в нужное время, обеспечат процесс перехода, проведения честных выборов и т.п.

Из не очень ожидаемого лично Оксана Шелест выделила мощную и при этом неличностную непримиримость по отношению к Лукашенко.

«Без ненависти и личностного вот этого всего – просто должен уйти, тогда можно о чем-то говорить. Минимум агрессии при четкости требовании восстановления справедливости в отношении событий 9-11 августа и политзаключенным – не могу понять, она то ли подавлена, то ли мы такие», - написала Оксана Шелест.

Переход власти

По ее словам, даже самые убежденные сторонники Тихановской абсолютно терпимы к любому сценарию перехода власти.

«Признаем Тихановскую президентом, или обеспечим проведение честных выборов – практически без разницы, тем более, что «это же и есть ее программа». И обратное тоже верно: те, для кого Тихановская при голосовании была только символом, те, кого заботит легитимность процесса, и кто понимает, что невозможно «ничего пересчитать» и получить истинные результаты выборов, в общем, с одинаковым воодушевлением примет любой из этих двух вариантов развития событий», - констатирует Оксана Шелест.

По ее словам, доверие в этой ситуации и ожидания каких-то централизованных ходов – сконцентрированы практически исключительно на «штабе» или «штабах».

«При этом «штабы» превратились в некий коллективный субъект, в котором, понятное дело, есть имена – Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Максим Знак (чаще всего) – но они абсолютно взаимозаменяемы, и даже, с некоторым преувеличением могу сказать, непринципиальны. Мощнейший акцент на децентрализацию, коллективность и всеобщность действия», - убеждена эксперт.