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Корреспондент ТАСС о событиях в Беларуси: "Мы не дадим вам, пи...ы, разорвать нашу страну"

23.08.2020 13:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Юрий Шамшур, журналист аккредитованного в Беларуси российского информационного агентства ТАСС, заявил, что во время разгона протестов силовики целенаправленно преследовали сотрудников СМИ. Свою историю Юрий Шамшур опубликовал в facebook.

«Ночь. 11 августа. Внутренние войска продвигаются по улице Притыцкого в районе метро "Кунцевщина", не получая никакого сопротивления со стороны немногочисленных участников протеста, а по большому счету, рядовых зевак. "Защитники конституционного строя", гремя дубинками по щитам, бодро перешагивают через вытащенные на проезжую часть бетонные тумбы для цветников и контейнеров для мусора. Скопления людей перед ними нет, несколько человек стоит у подъезда, примерно в 60 метрах от проезжей части. С ними - аккредитованный МИД Беларуси, обозначенный надписями PRESS и болтающейся на груди аккредитационной карточкой корреспондент, освещающий события в стране. Вояки ринулись во дворы, сметая все на своему пути.

— Не трогай прессу! —кричит один из пяти приближающихся к журналисту силовиков.

—Мне по..й! Сука, что ты здесь делаешь? — кричат его сослуживцы, обрушивая шквал ударов дубинками по голове и остальным частям тела. В какой-то момент своими небольшими руками, в один момент увеличившимися в объеме в несколько раз, удается закрыть голову. Спустя несколько минут приходишь в сознание, когда тебя под руки ведут двое. Просишь обратить внимание на аккредитацию МИД, позвонить пресс-секретарю МВД.

— Не дергайся, а то прострелим яйца! — слышен хохот. Бравые "рабята" забрасывают в автозак, там принимает, "товарищ прапорщик", перебрасывая из одной руки в другую ружье.

— Добро пожаловать на наш авиалайнер — смеется один из вояк. — Лысый, на колени! Лицом в пол! — потребовал он, сняв очки и выключив телефон журналиста.

Рядом, уткнувшись в пол, на коленях стояли двое мужчин. У одного из головы сочилась кровь. Другой — пытался объяснить, что попал "под раздачу", добираясь из троллейбусного парка после окончания смены. Вскоре конвейер хапуна заработал быстрее. В автозак стали забрасывать и избивать мужчин. Двух девушек не трогали, но на колени поставили и их.

— Сволочи, каких перемен вы требуете? Почему, суки, вам не нравится наш президент? Мы не дадим вам, пидарасы, разорвать нашу страну. Почему мы должны ночи не спать, собирая вас по улицам? — орал во все горло защитник порядка. Его сослуживец в это время пытался общаться с девушками, играясь с ружьем, демонстрируя его размер и намекая при этом на свои мужские способности.

— Подержи (ружье), только осторожно, не нажимай, а то все взлетим на воздух – сказал товарищ прапорщик, обращаясь к молодой девушке.

— Лысый, что у тебя болтается на шее — спросил он у корреспондента. — Аккредитация МИД — ответил журналист. — А что такое МИД? — пытался выяснить товарищ прапорщик.

Минут через 40 началась перегрузка в омоновский автозак. Задержанных по очереди подводили к дверям машины.

— Спасибо, что воспользовались нашими авиалиниями. Погода за бортом ху…я — провожал задержанных возмутителей порядка бравый солдат ударами дубинки. Журналиста сея участь минула. Из омоновского автозака доносились удары и крики. — Стой рядом, погрузим этих сволочей, потом пойдешь ты — сказал омоновец, обращаясь к корреспонденту. Повисла пауза. В этот момент подошли двое омоновцев из другой бригады. — "Пресса, какого … ты тут делаешь? — спросили они. Стало понятно: надо не торопясь уходить. Через три-четыре минуты работника пера приютил один из темных дворов Каменной горки».

 
 
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Юрий Шамшур, журналист аккредитованного в Беларуси российского информационного агентства ТАСС, заявил, что во время разгона протестов силовики целенаправленно...
 
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