В Беларуси продолжаются мероприятия по боевой подготовке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах и отдельных участках местности продолжаются в вооруженных силах Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики в воскресенье.

Так, белорусская авиация выполняет полеты в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве. А подразделения радиоэлектронной борьбы из состава сводной группировки войск занимают временный позиционный район.

"Их задача – ведение разведки, радиоподавление приемных терминалов спутниковых радионавигационных систем и комплексный технический контроль в районах выполнения задач войсками", – пояснили в Минобороны.

Мотострелковые и танковые подразделения оборудуют районы и совершенствуют позиции в инженерном отношении, создают систему огня. А к практическому несению службы по охране границы со средствами усиления приступают подразделения 120-й отдельной механизированной бригады.