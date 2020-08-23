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В Беларуси продолжаются мероприятия по боевой подготовке

23.08.2020 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах и отдельных участках местности продолжаются в вооруженных силах Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики в воскресенье.

© Sputnik / Алексей Даничев
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Так, белорусская авиация выполняет полеты в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве. А подразделения радиоэлектронной борьбы из состава сводной группировки войск занимают временный позиционный район.

"Их задача – ведение разведки, радиоподавление приемных терминалов спутниковых радионавигационных систем и комплексный технический контроль в районах выполнения задач войсками", – пояснили в Минобороны.

Мотострелковые и танковые подразделения оборудуют районы и совершенствуют позиции в инженерном отношении, создают систему огня. А к практическому несению службы по охране границы со средствами усиления приступают подразделения 120-й отдельной механизированной бригады.

 
Теги: Минск
 
 
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К практическому несению службы по охране границы со средствами усиления приступают подразделения 120-й отдельной механизированной бригады.
 
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