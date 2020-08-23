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Министры обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ встретятся в Москве в сентябре

23.08.2020 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг - Sputnik. Вопросы сотрудничества в военной и оборонной сферах будут обсуждены министрами обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ, они соберутся в ближайшее время в Москве, сообщил глава российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

© Sputnik
Открытие выставки "Армия-2020" и международных армейских игр – трансляция

Данную информацию Шойгу озвучил на встрече с армянским коллегой Давидом Тонояном на полях Международного военно-технического форума "Армия-2020", который проходит в подмосковной Кубинке.

По словам Шойгу, совместное заседание глав оборонных ведомств стран СНГ, ШОС и ОДКБ пройдут в начале сентября.

Делегации оборонных ведомств этих стран принимают участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который открылся в Подмосковье.

Делегацию Вооруженных сил Беларуси на форуме возглавил заместитель министра обороны по вооружению генерал-майор Сергей Симоненко.

Сегодня перед открытием была представлена выставка новейшей авиатехники. В частности, на аэродроме в Кубинке был представлен многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ и перспективный тяжелый беспилотник "Охотник", беспилотник "Альтиус", истребители Су-35С и МиГ-35, вертолеты Ка-52К, Ми-28Т, Ми-171Ш.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня делегации оборонных ведомств ряда стран прибыли в подмосковную Кубинку, где проходит форум "Армия-2020".
 
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