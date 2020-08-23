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В Беларуси 22 августа были задержаны 26 граждан за право на свободу собраний

23.08.2020 13:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сотрудники МВД Беларуси только за минувшую субботу, 22 августа, задержали по всей стране 26 граждан за совершение административных правонарушений.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Число участников цепи, выстроившейся от Окрестина до Куропат, и других акций в МВД оценили в 6 тыс. человек.

«В течение прошедших суток зафиксировано 75 фактов сбора граждан. В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия (читай – за Лукашенко) приняли участие более 30 тысяч человек. Численность участников 67 протестных акций, которые прошли в 55 населенных пунктах страны, не превысила 6 100 человек. При этом на пл. Независимости в столице в течение дня группы граждан собирались трижды», - говорится в сообщении.

«По данным фактам территориальными органами внутренних дел задокументировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Всего 22 августа задержано за совершение административных правонарушений 26 граждан», - сказано в сообщении.

В качестве примера злостного правонарушения Ольга Чемоданова приводит факт разбора ограждения возле памятника Ленину на пл. Независимости в Минске для проведения «несанкционированного мероприятия».

Вместе с тем, МИД РБ признает, что за минувшие сутки не было зафиксировано действий, «которые носили явно агрессивный характер, в том числе в отношении сотрудников органов внутренних дел».

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники МВД Беларуси только за минувшую субботу, 22 августа, задержали по всей стране 26 граждан за совершение административных правонарушений.
 
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