Несмотря на дождь, в Минске начали формировать первые колонны демонстрантов, власти закрыли метро

Как сообщает телеграм-канал Nexta Live, в районе Уручье уже сформировалась первая колонна, которая выдвинулась в центр.





В тоже время государственное агентство "Белта" сообщает, что власти под предлогом обеспечения безопасности пассажиров закрыли на вход и выход центральные станции метро: Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.





В центр города стянута спецтехника.