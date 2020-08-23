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Несмотря на дождь, в Минске начали формировать первые колонны демонстрантов, власти закрыли метро

23.08.2020 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске оппозиция готовится к масштабному шествию "Марш новой Беларуси", который намечен на 14:00. акция не санкционирована властями.

Как сообщает телеграм-канал Nexta Live, в районе Уручье уже сформировалась первая колонна, которая выдвинулась в центр.

В тоже время государственное агентство "Белта" сообщает, что власти под предлогом обеспечения безопасности пассажиров закрыли на вход и выход центральные станции метро: Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.

В центр города стянута спецтехника.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске оппозиция готовится к масштабному шествию "Марш новой Беларуси", который намечен на 14:00. акция не санкционирована властями.
 
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