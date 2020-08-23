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Александр Лукашенко поздравил Национальный статистический комитет со 100-летием со дня образования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Национальный статистический комитет отмечает 100-летие со дня образования ведомства. Юбилей совпал с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравление работникам и ветеранам органов госстатистики направил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Национальный статистический комитет отмечает 100-летие со дня образования ведомства. Юбилей совпал с профессиональным праздником, сообщили в...
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