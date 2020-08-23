Министерство промышленности ищет дополнительную рабочую силу

По сообщению пресс-службы Министерства промышленности, отдельным предприятиям требуется «дополнительная численность производственного персонала».

Унитарное предприятие «Завод электроники и бытовой техники Горизонт», входящее в состав холдинга «Горизонт», обратилось в министерство, в рамках корпоративной солидарности предприятий Минпрома, направить ему до 150 человек, временно не занятых в производственном процессе на своих предприятиях.

ЗАО «Атлант» требуется около 200 рабочих слесарей-сборщиков бытовой техники, а с сентября потребность еще возрастает.

ОАО «Минский электротехнический завод» требуются дополнительно машинисты мостового крана, операторы окрасочно-сушильных линий и агрегатов, фрезеровщики, электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах.

В Могилеве ОАО «Ольса» дополнительно требуются штамповщики, большая потребность в швеях.

ОАО «Гомсельмаш» нужны подсобные рабочие, токари, операторы лазерных установок и др.

В дополнительной потребности рабочих нуждаются и другие предприятия, входящие в систему Министерства промышленности.