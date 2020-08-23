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С 25 августа по 5 сентября на дорогах страны при движении будет обязателен ближний свет
Источник материала: Навiны
С 25 августа по 5 сентября в Беларуси пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!».
В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (пункт 166.9 ПДД).
Мероприятие проводится для привлечения всеобщего внимания к детской дорожной безопасности и повышения бдительности водителей и родителей накануне начала учебного года.
Водителям следует проявлять особое внимание в дворовых территориях, вблизи населенных пунктов, школ, при проезде перекрестков и пешеходных переходов, сообщает ГАИ.
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С 25 августа по 5 сентября в Беларуси пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!».
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