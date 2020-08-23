Участники протестного марша собрались в Гродно - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Несмотря на многочисленные предупреждения милиции о незаконности мероприятия, протестующие в Гродно массово вышли на улицы, выстроились в длинную колонну и прошли от площади Советской до площади Ленина. На ней собрались более десяти тысяч человек. Участники акции стали на колени, когда с трибуны прозвучали слова молитвы "Отче наш" за Беларусь.

Рядом с площадью дежурят машины ГАИ и ППС, а также грузовые военные машины для перевозки людей.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа - после выборов президента , на которых в шестой раз победил Лукашенко. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих, по официальным данным властей, скончались.

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