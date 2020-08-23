|
Участники протестного марша собрались в Гродно - видео
23.08.2020 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Несмотря на многочисленные предупреждения милиции о незаконности мероприятия, протестующие в Гродно массово вышли на улицы, выстроились в длинную колонну и прошли от площади Советской до площади Ленина. На ней собрались более десяти тысяч человек. Участники акции стали на колени, когда с трибуны прозвучали слова молитвы "Отче наш" за Беларусь.
© Sputnik / Инна Гришук
Рядом с площадью дежурят машины ГАИ и ППС, а также грузовые военные машины для перевозки людей.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих, по официальным данным властей, скончались.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько тысяч человек принимают участие в воскресной акции протеста в Гродно, в течение нескольких часов площадь Ленина полностью заполнилась демонстрантами....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)