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Соревнования по танковому биатлону в Алабино – трансляция

23.08.2020 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Наиболее зрелищным состязанием Армейских международных игр по праву считается "Танковый биатлон". По результатам "АрМИ-2019" в нынешнем году сборные разделены на два дивизиона.

Youtube / ВоенТВ Беларуси
Открытие Армейских международных игр-2020 в Бресте – трансляция

В первом выступят команды Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Сербии и Узбекистана.

Во втором – танкисты Абхазии, Вьетнама, Катара, Конго, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.

В день открытия "АрМИ-2020", 23 августа, в заездах "Танкового биатлона" участвуют сборные Азербайджана, Беларуси, Сербии и Китая.

 
Теги: Брест
 
 
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Международные соревнования "Армейские игры-2020" стартовали 23 августа вместе с военно-техническим форумом "Армия-2020", завершатся они 5 сентября. Смотрите на Sputnik...
 
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