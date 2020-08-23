Соревнования по танковому биатлону в Алабино – трансляция

Источник материала: Sputnik Беларусь

Наиболее зрелищным состязанием Армейских международных игр по праву считается "Танковый биатлон". По результатам "АрМИ-2019" в нынешнем году сборные разделены на два дивизиона.

В первом выступят команды Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Сербии и Узбекистана.

Во втором – танкисты Абхазии, Вьетнама, Катара, Конго, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.

В день открытия "АрМИ-2020", 23 августа, в заездах "Танкового биатлона" участвуют сборные Азербайджана, Беларуси, Сербии и Китая.