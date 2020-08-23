|
Соревнования по танковому биатлону в Алабино – трансляция
23.08.2020 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Наиболее зрелищным состязанием Армейских международных игр по праву считается "Танковый биатлон". По результатам "АрМИ-2019" в нынешнем году сборные разделены на два дивизиона.
В первом выступят команды Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Сербии и Узбекистана.
Во втором – танкисты Абхазии, Вьетнама, Катара, Конго, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.
В день открытия "АрМИ-2020", 23 августа, в заездах "Танкового биатлона" участвуют сборные Азербайджана, Беларуси, Сербии и Китая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международные соревнования "Армейские игры-2020" стартовали 23 августа вместе с военно-техническим форумом "Армия-2020", завершатся они 5 сентября. Смотрите на Sputnik...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)