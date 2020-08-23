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Беларусь представила свою продукцию на международном форуме «Армия-2020»

23.08.2020 17:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь представила свою продукцию на международном форуме «Армия-2020»

Огневые средства поражения, роботизированные дроны, автоматизированные системы управления войсками. В Подмосковье начал работу крупнейший в Европе форум «Армия». Беларусь здесь не только постоянный участник, но и хозяйка отдельной национальной экспозиции.

В этом году на форуме «Армия» наша страна представляет традиционную коллекцию собственного оборонно-промышленного комплекса: новейшее вооружение, электронику, оптику, беспилотные летательные аппараты. Национальная экспозиция – это внушительный десант из 17-ти ведущих предприятий республики: «АГАТ», «ВОЛОТАВТО», «Пеленг», которые выставляют более 200 образцов продукции военного назначения. Многое демонстрируется впервые, например, макеты боевой машины «Шквал», станции спутниковой связи Р-443О, экспортные варианты легкобронированных автомобилей от МЗКТ. 

Форум «Армия» продлится в течение недели. На полях выставки белорусская делегация намерена провести серию встреч и переговоров с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Минпромторга России, руководителями российских оборонно-промышленных корпораций и компаний, а также с главами иностранных официальных делегаций.

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Огневые средства поражения, роботизированные дроны, автоматизированные системы управления войсками. В Подмосковье начал работу крупнейший в Европе форум...
 
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