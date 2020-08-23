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В Беларусь идет осень? Точный прогноз погоды на ближайшие дни

23.08.2020 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Довольно теплая, но с осадками погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни. Об этом свидетельствуют данные прогноза республиканского гидрометцентра. 

"24 августа (в понедельник) ночью сохранится влияние фронтального раздела, смещающегося в восточном направлении; днем погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода", ― сообщили синоптики.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Синоптики предупредили о сильных дождях в воскресенье

Ночью и утром на большей части территории, а днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах могут греметь грозы в сопровождении порывистого ветра: в связи с непогодой в этот день даже объявлено штормпредупреждение. Ночью будет +10..+17°С, днем потеплеет до +19..+26°С в зависимости от региона.

Во вторник, 25 августа, температурный фон немного снизится. Кратковременные дожди ожидаются почти по всей стране, грозы будут греметь в отдельных районах. Ночью похолодает до +10..+17°С, днем температура будет находиться в пределах +18..+25°С.

Кратковременные осадки с редкими грозами ожидаются в Беларуси и в следующие два дня, существенного изменения температуры не ожидается: в среду и четверг, 26 и 27 августа, ночами будет +8..+16°С, после обеда воздух станет прогреваться до +18..+27°С.

Согласно предварительным прогнозам на Gismeteo, к концу грядущей недели в Беларусь придет похолодание, которое сохранится и в последующие будни: так, по данным на сегодня, в последних числах августа в Минске будет не теплее +17..+18°С. Однако не стоит забывать, что долгосрочные прогнозы нередко ошибаются.

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Теги: Минск
 
 
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Согласно предварительным прогнозам, к концу грядущей рабочей недели в Беларусь придет похолодание, которое сохранится и в последующие будни.
 
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