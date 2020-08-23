МИД Беларуси ответил Зеленскому – нам не нужны заезженные советы

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"Знаете, Украина — братская для нас страна, и украинский народ — братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них, — заявил Анатолий Глаз.





"По нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям, — добавил он.





Напомним, накануне Владимир Зеленский рассказал в интервью Euronews, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, то дал бы согласие на повторные выборы.





"Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я – уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц – новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели – я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого",- заявил он.