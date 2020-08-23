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Участники марша направились к площади Государственного флага. Силовики перекрыли проспект

23.08.2020 18:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Часть участников «Марша новой Беларуси» после остановки в районе гостиницы «Планета» продолжила движение по проспекту Победителей к площади Государственного флага.

Рядом с площадью находится Дворец независимости — рабочая резиденция Лукашенко.

На подступах к дворцу силовики перекрыли проспект по всей ширине с помощью специальной техники. Стянуто более ста человек живой силы. Они выстроились цепью от проезжей части до забора дворцовой территории.

Участники марша направились к площади Государственного флага. Силовики перекрыли проспект
Фото TUT.by
 
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Часть участников «Марша новой Беларуси» после остановки в районе гостиницы «Планета» продолжила движение по проспекту Победителей к площади Государственного...
 
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