Участники марша направились к площади Государственного флага. Силовики перекрыли проспект

Часть участников «Марша новой Беларуси» после остановки в районе гостиницы «Планета» продолжила движение по проспекту Победителей к площади Государственного флага.

Рядом с площадью находится Дворец независимости — рабочая резиденция Лукашенко.

На подступах к дворцу силовики перекрыли проспект по всей ширине с помощью специальной техники. Стянуто более ста человек живой силы. Они выстроились цепью от проезжей части до забора дворцовой территории.