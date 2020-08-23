Политологи анализируют ситуацию в Беларуси и допускают вмешательство извне

Источник материала: ОНТ

За ситуацией в Беларуси активно следят за рубежом. Политологи анализируют «белорусскую картину», допускают и вмешательство извне. По их словам, сценарий модернизирован, но суть остается та же, и это очень похоже на те «цветные» события, которые были в других странах ранее.

Подробности – в видеоинформации.





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