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Политологи анализируют ситуацию в Беларуси и допускают вмешательство извне
Источник материала: ОНТ
За ситуацией в Беларуси активно следят за рубежом. Политологи анализируют «белорусскую картину», допускают и вмешательство извне. По их словам, сценарий модернизирован, но суть остается та же, и это очень похоже на те «цветные» события, которые были в других странах ранее.
Подробности – в видеоинформации.
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За ситуацией в Беларуси активно следят за рубежом. Политологи анализируют «белорусскую картину», допускают и вмешательство извне. По их словам, сценарий...
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