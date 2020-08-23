В Лондоне сломался Тауэрский мост

Источник материала: ОНТ

В столице Великобритании в результате механической поломки на Тауэрском мосту в субботу было приостановлено автомобильное и пешеходное движение.

Сообщение о неисправности знаменитого моста пришло к столичным правоохранителям в районе 17.00 по местному времени (19.00 по Москве).

Сейчас мост чинят и он временно закрыт – об этом сообщила в своем Twitter пресс-служба полиции Лондона.

Спустя какое-то время мост открыли для пешеходов, однако автомобилям проезд по нему все еще заблокирован.

По данным СМИ, движение через мост приостановили более чем на час.

Фото: AFP 2020 / Thames RIB Experience









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