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В Лондоне сломался Тауэрский мост

23.08.2020 18:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Лондоне сломался Тауэрский мост

В столице Великобритании в результате механической поломки на Тауэрском мосту в субботу было приостановлено автомобильное и пешеходное движение.

Сообщение о неисправности знаменитого моста пришло к столичным правоохранителям в районе 17.00 по местному времени (19.00 по Москве).

Сейчас мост чинят и он временно закрыт – об этом сообщила в своем Twitter пресс-служба полиции Лондона.

Спустя какое-то время мост открыли для пешеходов, однако автомобилям проезд по нему все еще заблокирован.

По данным СМИ, движение через мост приостановили более чем на час.

 

Фото: AFP 2020 / Thames RIB Experience



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В столице Великобритании в результате механической поломки на Тауэрском мосту в субботу было приостановлено автомобильное и пешеходное движение. Сообщение о...
 
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