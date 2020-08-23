|
В Лондоне сломался Тауэрский мост
Источник материала: ОНТ
В столице Великобритании в результате механической поломки на Тауэрском мосту в субботу было приостановлено автомобильное и пешеходное движение.
Сообщение о неисправности знаменитого моста пришло к столичным правоохранителям в районе 17.00 по местному времени (19.00 по Москве).
Сейчас мост чинят и он временно закрыт – об этом сообщила в своем Twitter пресс-служба полиции Лондона.
Спустя какое-то время мост открыли для пешеходов, однако автомобилям проезд по нему все еще заблокирован.
По данным СМИ, движение через мост приостановили более чем на час.
Фото: AFP 2020 / Thames RIB Experience
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице Великобритании в результате механической поломки на Тауэрском мосту в субботу было приостановлено автомобильное и пешеходное движение. Сообщение о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)