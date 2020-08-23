В ЕС заявили, что готовы продолжать работать с Лукашенко

El Pais . «Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом, как и не признаем Николаса Мадуро [президентом Венесуэлы]. <...> Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность», — заявил Боррель в интервью газете





Он также подчеркнул, что у ЕС нет планов проводить в Беларуси ту же политику, что и в Украине, несмотря на упреки в этом со стороны РФ.