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В ЕС заявили, что готовы продолжать работать с Лукашенко
Источник материала: Партизан
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен продолжать работать с Лукашенко как представителем власти в Беларуси, несмотря на то, что содружество не признает его президентом республики.
«Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом, как и не признаем Николаса Мадуро [президентом Венесуэлы]. <...> Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность», — заявил Боррель в интервью газете
Он также подчеркнул, что у ЕС нет планов проводить в Беларуси ту же политику, что и в Украине, несмотря на упреки в этом со стороны РФ.
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен продолжать работать с Лукашенко как представителем власти в Беларуси, несмотря на то, что...
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