ГАИ Минской области отчиталась об итогах воскресного «Фильтра»: шестеро пьяных водителей, 29 без прав

Источник материала: Onliner

Вчера ГАИ Минской области прислала предупреждение о проведении спецмероприятия «Фильтр» на дорогах региона как международного, так и республиканского значения на въезде в столицу, а также на выезде из крупных городов. Фотоподтверждения этому читатели Onliner присылали в редакцию. А вечером пресс-служба сообщила об официальных итогах.

«Сотрудники ГАИ оценивали физическое состояние водителей, — утверждает пресс-служба. — Если возникало подозрение, то просили проехать на медосвидетельствование».

По данным ГАИ, проверено несколько сотен автомобилей, отстранены от управления шестеро водителей в состоянии опьянения. Еще 29 не имели действующих удостоверений.

«Сотрудники ОГАИ Любанского РОВД около 13:00 остановили Toyota Auris, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, — приводит пример пресс-служба. — Им оказался 45-летний житель Солигорска. По словам мужчины, вечером он употреблял спиртные напитки. По результатам медосвидетельствования установлено, что доля этилового спирта составила 0,84 промилле. В отношении водителя составлены административные протоколы».

А в Жодино, по информации ГАИ Минской области, сотрудники ДПС применили физическую силу и спецсредства: «Там был остановлен SsangYong без регистрационных знаков. Инспекторы неоднократно предлагали мужчине выйти из автомобиля для составления административного протокола, однако тот проигнорировал требования и оказал неповиновение. Задержанного доставили в отдел милиции для дальнейшего разбирательства. Было установлено, что за рулем автомобиля находился 35-летний местный житель. В отношении него составлены административные материалы, которые будут переданы в суд».