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Лукашенко для Евросоюза теперь как Мадуро

23.08.2020 19:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодняшняя проблема для белорусов заключается не в геополитическом выборе между Россией и Европой, а в достижении свободы и демократии, которые являются основными ценностями Евросоюза, поэтому ЕС будет поддерживать белорусских граждан.

Лукашенко для Евросоюза теперь как Мадуро
Жозеп Боррель. Фото euronews.com

Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais.

События в Беларуси не стоит сравнивать с украинскими периода 2014 года, подчеркнул Боррель.

«Белорусы сейчас просто требуют режима гражданских свобод и прав. На демонстрациях нет европейских флагов. И ЕС тоже не собирается превращать Беларусь во вторую Украину. Мы должны продвигать политическую реформу, но не выступать в роли искажающего фактора, как нас могут воспринимать с российской стороны, — отметил дипломат. — Сегодняшняя проблема для белорусов не в выборе между Россией и Европой, а в достижении свободы и демократии».

На вопрос, не приведет ли стремление белорусов к демократии к усилению контроля России за страной, Боррель ответил: «Этого также следует избегать, поэтому мы находимся в контакте с Россией».

Глава европейской дипломатии сообщил, что беседовал на белорусскую тему с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым«чтобы избежать недопонимания и чтобы российская сторона не принимала решений, которые могут дестабилизировать ситуацию».

Боррель подтвердил, что Евросоюз не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси и провел параллель с непризнанием президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.

«С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность, — добавил он. — Цель состоит в том, чтобы белорусы имели возможность свободно выражать свое мнение».

 
 
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Евросоюз не собирается превращать Беларусь во вторую Украину, отметил верховный представитель ЕС.
 
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