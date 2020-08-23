Толпы людей пришли ко Дворцу Лукашенко – и кто-то заказал туда вертолёт

Источник материала: KYKY

Сегодня в Минске состоялся эпичный «марш новой Беларуси». Люди собрались на площади Независимости, от нее дружной колонной пошли к стеле, а потом, около 18:00, – к площади государственного флага. Тогда и начался экшн.

Как только колонна двинулась в сторону площади государственного флага, около Дворца Независимости Лукашенко возник кордон из силовиков.

Часть людей повернула обратно в центр, но многие демонстранты остались. Начали вступать в коммуникацию с силовиками, скандировать им «Опустите щиты, вы же давали присягу!»



В тоже время за кордоном силовиков началось активное движение. Военной техники и самих военных стало сильно много.

Люди не расходились, наоборот, еще подходили из центра.

Затем появилась информация, что вся активность с военной техникой и силовиками связана с тем, что во Дворце находится сильно высокопоставленная персона. Поэтому все силы брошены на охрану персоны и ее скорейшую эвакуацию (ниже есть информация, что эта информация оказалась фейком).

В 19:00 появилась информация, что около Дворца Независимости приземлился белый вертолет с красно-зеленым флагом. Там же на крыше заметили снайперов.

А вот и видео с тем самым вертолетом:

В 19:20 Onliner сообщил, что начались задержания: «У цепи силовиков осталось стоять с десяток людей. Их решили напугать, кучка силовиков рванула к людям, те начали разбегаться. Схватили несколько людей, начались крики. Но задержанных сразу отпустили. После этого шеренга начала хлопать и стучать в щиты. Сейчас шестеро силовиков вышли стоят и слушают речь нескольких человек о выборах, но никого не трогают».

А 19:30 появилась информация, что силовики начали расходиться –экшн закончился мирно. Вроде как, даже никого не задержали (но это пока не точно).

И только в 19:35 «Пул первого» таки сделал пост о том, что вертолет прилетел не за персоной, а с персоной – с самим бывшим президентом.

Но есть «но»: приближенные к Лукашенко утверждают, что вертолет с ним приземлился час назад, то есть в 18:35, но такой же вертолет заметили только в 19:20. Вопрос: а был ли второй вертолет?