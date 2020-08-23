ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Толпы людей пришли ко Дворцу Лукашенко – и кто-то заказал туда вертолёт

23.08.2020 19:41 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня в Минске состоялся эпичный «марш новой Беларуси». Люди собрались на площади Независимости, от нее дружной колонной пошли к стеле, а потом, около 18:00, – к площади государственного флага. Тогда и начался экшн. 

Как только колонна двинулась в сторону площади государственного флага, около Дворца Независимости Лукашенко возник кордон из силовиков. 

Часть людей повернула обратно в центр, но многие демонстранты остались. Начали вступать в коммуникацию с силовиками, скандировать им «Опустите щиты, вы же давали присягу!»
 

В тоже время за кордоном силовиков началось активное движение. Военной техники и самих военных стало сильно много. 

Люди не расходились, наоборот, еще подходили из центра. 

Затем появилась информация, что вся активность с военной техникой и силовиками связана с тем, что во Дворце находится сильно высокопоставленная персона. Поэтому все силы брошены на охрану персоны и ее скорейшую эвакуацию (ниже есть информация, что эта информация оказалась фейком). 

В 19:00 появилась информация, что около Дворца Независимости приземлился белый вертолет с красно-зеленым флагом. Там же на крыше заметили снайперов. 

А вот и видео с тем самым вертолетом: 

В 19:20 Onliner сообщил, что начались задержания: «У цепи силовиков осталось стоять с десяток людей. Их решили напугать, кучка силовиков рванула к людям, те начали разбегаться. Схватили несколько людей, начались крики. Но задержанных сразу отпустили. После этого шеренга начала хлопать и стучать в щиты. Сейчас шестеро силовиков вышли стоят и слушают речь нескольких человек о выборах, но никого не трогают». 

А 19:30 появилась информация, что силовики начали расходиться –экшн закончился мирно. Вроде как, даже никого не задержали (но это пока не точно).

И только в 19:35 «Пул первого» таки сделал пост о том, что вертолет прилетел не за персоной, а с персоной – с самим бывшим президентом. 

Но есть «но»: приближенные к Лукашенко утверждают, что вертолет с ним приземлился час назад, то есть в 18:35, но такой же вертолет заметили только в 19:20. Вопрос: а был ли второй вертолет?

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске состоялся эпичный «марш новой Беларуси». Люди собрались на площади Независимости, от нее дружной колонной пошли к стеле, а потом, около 18:00, – к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Военнослужащие в Минске задерживают граждан, режим ЧП не вводился
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus
23.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика