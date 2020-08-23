Лукашенко с автоматом прилетел во Дворец независимости

Источник материала: Onliner

Telegram-канал «Пул первого» в 19:33 опубликовал видео того, как Лукашенко прилетел во Дворец независимости. На нем видно, что Лукашенко выходит из вертолета с автоматом в темной форме и бронежилете. «Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец независимости!» — сообщает канал.

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